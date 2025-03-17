NikeLab Air SockRacer Flyknit

男子运动鞋

¥999

Nike Flyknit 技术的设计灵感源自跑步运动员，他们曾希望拥有一双如袜子般舒适且贴合脚型的鞋子。为此，Nike 携手程序员、工程师、设计师，组成强大团队并展开了为期 4 年的研发，开发高端技术，旨在打造融结构美感与非凡耐磨性于一体的针织鞋面。仅凭简单的一层材料，就赋予鞋面准确的支撑力、灵活性和透气性。从而造就出轻盈若羽、贴合脚型的无缝一体式鞋面。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/黑
  • 款式： 904580-100

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