NikeLab Collection Heritage 男子运动套装（2 件套：长裤 + 上衣）以 20 世纪 90 年代 Nike 的设计精髓为灵感，传统剪裁将梭织聚酯纤维结构与宽敞的斗篷式衣袖巧妙结合。夹克背面采用经典透气设计，中间拼接印有 NikeLab 图案。

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