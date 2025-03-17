NikeLab Essentials 女子上衣采用梭织工艺，清爽利落风格堪称夏季运动的理想单品之选。此款上衣的设计灵感源自复古格调的棒球球衣，配有连肩衣袖和球迷标志设计，出众的宽松贴合剪裁便于你搭配背心或修身T恤。

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