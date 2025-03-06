NikeLab Essentials 背心

女子褶裥背心

¥549

粉砂岩红
帆白
黑

NikeLab Essentials 女子褶裥背心堪称理想的夏季穿搭佳品。轻薄面料结合宽松剪裁，缔造非凡轻质感和透气性，热定型褶裥元素塑就印花般的外观，实现独特的纹理效果。

  • 显示颜色： 粉砂岩红
  • 款式： 865775-604

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