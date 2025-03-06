NikeLab Gyakusou Dri-FIT

男子短袖跑步上衣

¥599

队红/二元蓝/浅骨色
勇气蓝/深雾灰/黑
黑/煤黑/浅骨色

NikeLab Gyakusou Dri-FIT 男子短袖跑步上衣经匠心设计，能令易出汗的部位保持凉爽。著名设计师高桥盾采用精致典雅的不对称树叶图案，结合拼色设计，匠心呈现独特的 Gyakusou 外观。

  • 显示颜色： 队红/二元蓝/浅骨色
  • 款式： 865197-670

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