NikeLab Gyakusou Dri-FIT 男子跑步夹克凭借长效舒适的穿着体验，让你全身心投入，享受奔跑的乐趣。这款训练夹克在功能和外观上秉承高桥盾一贯优雅的品味，同时融入从东京变化莫测的环境中汲取灵感的经典配色。

显示颜色： 二元蓝/浅骨色

款式： 865924-410