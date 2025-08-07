 
Nike Offcourt 女子鸳鸯配色拖鞋 - 帆白/紫蓝/帆白

Nike Offcourt

女子鸳鸯配色拖鞋

帆白/紫蓝/帆白
白色/黑

Nike Offcourt 女子拖鞋营造非凡舒适感受，伴你惬享休闲与放松时光。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。左右脚采用鸳鸯配色设计，让你型出个性。


  • 显示颜色： 帆白/紫蓝/帆白
  • 款式： FQ7646-103

其他细节

  • 柔软固定带结合卷边设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 鞋底融入深切弯曲凹槽，可随足部动作弯曲，缔造自如穿着感受
  • 流线型鞋头缔造出色抓地力和支撑力，同心圆外底纹路铸就可驾驭多种地面的出色抓地力

产品细节

