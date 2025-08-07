Nike Offcourt
女子鸳鸯配色拖鞋
28% 折让
Nike Offcourt 女子拖鞋营造非凡舒适感受，伴你惬享休闲与放松时光。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。左右脚采用鸳鸯配色设计，让你型出个性。
- 显示颜色： 帆白/紫蓝/帆白
- 款式： FQ7646-103
Nike Offcourt
28% 折让
Nike Offcourt 女子拖鞋营造非凡舒适感受，伴你惬享休闲与放松时光。采用双层泡绵设计，固定带搭配柔软里料，赋予双足舒适体验。左右脚采用鸳鸯配色设计，让你型出个性。
其他细节
- 柔软固定带结合卷边设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 鞋底融入深切弯曲凹槽，可随足部动作弯曲，缔造自如穿着感受
- 流线型鞋头缔造出色抓地力和支撑力，同心圆外底纹路铸就可驾驭多种地面的出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/紫蓝/帆白
- 款式： FQ7646-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。