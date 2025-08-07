Nike Offcourt Adjust
女子魔术贴拖鞋
27% 折让
穿上 Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋，无论是比赛后，还是外出办事等行程，皆可助你随心调节舒适度，自在出行。可调式加垫固定带助你打造理想贴合感，轻盈泡绵中底赋予双足非凡舒适感受。
- 显示颜色： 沙堆白/热情红/椰奶色/帆白
- 款式： DV1033-100
Nike Offcourt Adjust
27% 折让
穿上 Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋，无论是比赛后，还是外出办事等行程，皆可助你随心调节舒适度，自在出行。可调式加垫固定带助你打造理想贴合感，轻盈泡绵中底赋予双足非凡舒适感受。
其他细节
- 鞋床契合足形，为双足提供妥帖包覆，有助稳固双足
- 双密度泡绵，轻盈缓震
- 魔术贴粘扣固定带添加柔软里料，提供舒适脚感
- 饰有品牌标志的标签兼具提拉功能，便于打开固定带
- 外底采用圆形支点底纹设计，缔造非凡耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 沙堆白/热情红/椰奶色/帆白
- 款式： DV1033-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。