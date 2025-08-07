 
Nike Offcourt Adjust 女子魔术贴拖鞋 - 黑/黑/白色

Nike Offcourt Adjust

女子魔术贴拖鞋

15% 折让

穿上 Nike Offcourt Adjust 女子拖鞋，无论是比赛后，还是外出办事等行程，皆可助你随心调节舒适度，自在出行。可调式加垫固定带助你打造理想贴合感，轻盈泡绵中底赋予双足非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DV1033-002

其他细节

  • 鞋床契合足形，为双足提供妥帖包覆，有助稳固双足
  • 双密度泡绵，轻盈缓震
  • 魔术贴粘扣固定带添加柔软里料，提供舒适脚感
  • 饰有品牌标志的标签兼具提拉功能，便于打开固定带
  • 外底采用圆形支点底纹设计，缔造非凡耐穿性和抓地力

产品细节

