Nike Offcourt Duo
女子拖鞋
22% 折让
Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用牛仔布和灵感源自拉菲草的材料，营造干爽感受，助你放松身心，恢复活力。泡绵鞋床搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。即刻上脚，悠享惬意时光。
- 显示颜色： 帆白/帆白/复古蓝灰/惊喜可可色
- 款式： FJ7742-121
Nike Offcourt Duo
22% 折让
Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用牛仔布和灵感源自拉菲草的材料，营造干爽感受，助你放松身心，恢复活力。泡绵鞋床搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。即刻上脚，悠享惬意时光。
其他细节
- 泡绵鞋床妥帖包覆，为双足提供稳定支撑
- 2 条固定带采用加垫设计，塑就舒适脚感
- 固定带帮助稳固双足
- 泡绵鞋底结合匠心底纹，铸就出众抓地力和耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 帆白/帆白/复古蓝灰/惊喜可可色
- 款式： FJ7742-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。