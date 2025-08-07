 
Nike Offcourt Duo 女子拖鞋 - 帆白/帆白/复古蓝灰/惊喜可可色

Nike Offcourt Duo

女子拖鞋

Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用牛仔布和灵感源自拉菲草的材料，营造干爽感受，助你放松身心，恢复活力。泡绵鞋床搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感。即刻上脚，悠享惬意时光。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/复古蓝灰/惊喜可可色
  • 款式： FJ7742-121

其他细节

  • 泡绵鞋床妥帖包覆，为双足提供稳定支撑
  • 2 条固定带采用加垫设计，塑就舒适脚感
  • 固定带帮助稳固双足
  • 泡绵鞋底结合匠心底纹，铸就出众抓地力和耐穿性

产品细节

