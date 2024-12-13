Nike Offcourt Duo

女子拖鞋

¥209
¥299
30% 折让

白色/紫菀粉/浅深红/白色
黑/黑/白色
帆白/浅骨色/领域银/浅深红
白色/白色/黑

Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用别致双固定带设计，为经典拖鞋带来新颖时尚外观，可搭配牛仔裤或紧身裤等单品。泡绵鞋床，质感柔软非凡；舒适固定带加入柔软衬垫，包覆足背，有助减轻压力。微纹理鞋床，帮助稳固双足；出众鞋底，铸就强劲抓地力。

  • 显示颜色： 白色/紫菀粉/浅深红/白色
  • 款式： DC0496-106

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。