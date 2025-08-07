 
Nike Offcourt Duo 女子拖鞋 - 幻影灰白/貂棕/貂棕

Nike Offcourt Duo

女子拖鞋

27% 折让

Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用别致双固定带设计，为经典拖鞋带来新颖时尚外观，可搭配牛仔裤或紧身裤等单品。泡绵鞋床，质感柔软非凡；舒适固定带加入柔软衬垫，包覆足背，有助减轻压力。微纹理鞋床，帮助稳固双足；出众鞋底，铸就强劲抓地力。


  • 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/貂棕
  • 款式： DC0496-005

轻盈舒适，休闲时尚

Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用别致双固定带设计，为经典拖鞋带来新颖时尚外观，可搭配牛仔裤或紧身裤等单品。泡绵鞋床，质感柔软非凡；舒适固定带加入柔软衬垫，包覆足背，有助减轻压力。微纹理鞋床，帮助稳固双足；出众鞋底，铸就强劲抓地力。

其他细节

  • 泡绵鞋床缔造柔软舒适的穿着体验
  • 双固定带设计结合舒适衬垫和柔软里料，包覆足背，有助减轻压力
  • 宽版固定带帮助稳固双足
  • EVA 鞋底，铸就出众抓地力和耐穿性
  • 微纹理鞋床，有助稳固双足

产品细节

  • 顶部固定带饰有品牌标志
  • 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/貂棕
  • 款式： DC0496-005

