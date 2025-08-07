Nike Offcourt Duo
女子拖鞋
27% 折让
Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用别致双固定带设计，为经典拖鞋带来新颖时尚外观，可搭配牛仔裤或紧身裤等单品。泡绵鞋床，质感柔软非凡；舒适固定带加入柔软衬垫，包覆足背，有助减轻压力。微纹理鞋床，帮助稳固双足；出众鞋底，铸就强劲抓地力。
- 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/貂棕
- 款式： DC0496-005
Nike Offcourt Duo
27% 折让
轻盈舒适，休闲时尚
Nike Offcourt Duo 女子拖鞋采用别致双固定带设计，为经典拖鞋带来新颖时尚外观，可搭配牛仔裤或紧身裤等单品。泡绵鞋床，质感柔软非凡；舒适固定带加入柔软衬垫，包覆足背，有助减轻压力。微纹理鞋床，帮助稳固双足；出众鞋底，铸就强劲抓地力。
其他细节
- 泡绵鞋床缔造柔软舒适的穿着体验
- 双固定带设计结合舒适衬垫和柔软里料，包覆足背，有助减轻压力
- 宽版固定带帮助稳固双足
- EVA 鞋底，铸就出众抓地力和耐穿性
- 微纹理鞋床，有助稳固双足
产品细节
- 顶部固定带饰有品牌标志
- 显示颜色： 幻影灰白/貂棕/貂棕
- 款式： DC0496-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。