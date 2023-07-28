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      Nike Offcourt Duo Slide

      女子拖鞋

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      Nike Offcourt Duo Slide 女子拖鞋采用别致双固定带设计，为经典拖鞋带来新颖时尚外观，可搭配牛仔裤或紧身裤等单品。泡绵鞋床，质感柔软非凡；舒适固定带加入柔软衬垫，包覆足背，有助减轻压力。微纹理鞋床，帮助稳固双足；出众鞋底，铸就强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白金色/幻影灰白/帆白
      • 款式： DC0496-004

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码。

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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