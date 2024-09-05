Nike Offcourt EasyOn Slide 男子凉鞋由 Nike 精心打造，采用可调节设计，可满足你的日常需求。 可拆卸式后跟固定带，令鞋款便于穿脱。 鞋面加垫固定带、贴合足形的鞋床和柔软缓震设计，缔造舒适支撑效果。 匠心凉鞋，适合希望快速穿脱的人穿着。

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