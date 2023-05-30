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      Nike Offcourt Slide

      男子拖鞋

      ¥199
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      煤黑/黑/黑
      卡其/藤黄

      Nike Offcourt Slide 男子拖鞋采用匠心设计，旨在让你放松身心，积蓄能量。足底双层泡绵搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感；外底采用经典 AF1 圆形支点底纹，结合字母品牌标志，以休闲风格向传统篮球运动致敬。还在等什么？悠享惬意时光吧。

      • 显示颜色： 煤黑/黑/黑
      • 款式： BQ4639-003

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