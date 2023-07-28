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      Nike Offcourt Slide PRNT

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      谁说方格纹是夏天专属？Nike Offcourt Slide PRNT 女子拖鞋采用格纹设计，缔造适合暖秋时节的出众外观，亦可叠穿厚实运动袜，打造舒适慵懒造型。固定带搭配柔软里料，结合泡绵鞋床，赋予双足非凡舒适体验。采用灵感源于经典 AF1 的外底圆形支点设计，固定带饰有立体字样，以休闲风格向传统篮球运动致敬。

      • 显示颜色： 神秘红/幻影灰白/白色
      • 款式： FN6603-600

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