Nike Omni Multi-Court

大童综合运动童鞋

¥319
¥399
20% 折让

黑/白色
深藏青/土星金/白色/皇家蓝

Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court (GS) 大童综合运动童鞋轻盈耐穿，缔造疾速运动体验。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。系上鞋带，畅享孩子挚爱的多种活动：跳绳、羽毛球、篮球、自行车或体育互动游戏等。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DM9027-002

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。