Nike Omni Multi-Court

幼童平衡车综合运动鞋

¥309
¥369
16% 折让

黑/白色
白色/白金色/浅烟灰/白色

自由畅玩，尽情想象。Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 幼童综合运动鞋，助力小宝贝畅快趣动。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。鞋款经久耐穿，可轻松驾驭多种室内球场地面；质感轻盈，缔造舒适畅玩体验。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DM9026-002

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。