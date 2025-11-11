Nike One
双肩包
Nike One 双肩包有别于常规包款，匠心应你所需，一包轻松搞定。大号主袋搭配内置口袋，便于有序收纳基本物品。可调式软垫肩带，营造舒适携背体验。
- 显示颜色： 黑/铁灰/黑
- 款式： HV1194-010
其他细节
- 内置保护套可容纳大多数笔记本电脑
- 隐藏式拉链口袋，便于存放小物件
产品细节
- 尺寸：44 x 32 x 16 厘米
- 容积：约 23 升 重量：约 662 克
- 提环设计
- 侧边和内部设有水壶袋
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
