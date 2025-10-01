Nike One
女子低强度支撑速干衬垫运动内衣
23% 折让
穿上这款正面交叠式 Nike One 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣，自如畅动。 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验。 利落衬里结合柔软面料，有效导湿速干，随身体动作灵活伸展。
- 显示颜色： 锈粉/峡谷锈橙
- 款式： HQ2814-685
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果
产品细节
- 面料/夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
