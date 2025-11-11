Nike One
女子低强度支撑速干衬垫运动内衣
10% 折让
无论是日常舒适穿搭，还是低强度训练，Nike One 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣都是你的不二之选。 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 闪电灰/暗灰色
- 款式： HQ2811-036
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
- 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
- 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果
产品细节
- 可调节肩带
- 面料/夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 镶嵌：82% 聚酯纤维/17% 氨纶/1% 其他纤维。 里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。 衬垫背面面料/衬垫正面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
