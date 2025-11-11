Nike One
女子速干高腰九分紧身裤
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One 女子速干高腰九分紧身裤采用柔软非凡的弹性面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 不透明高腰设计，无论弯腰幅度多大，皆可妥善包覆臀部。
- 显示颜色： 闪电灰/暗灰色
- 款式： HV2479-036
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 宽版腰部，塑就顺滑贴合感
- 后腰内置口袋可收纳大部分手机
产品细节
- 耐克勾勾标志
- 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
