跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike One (M)

      孕妈系列女子法式毛圈长裤

      ¥479
      ¥549
      12% 折让

      无论是忙碌的一天还是休息日，无论你在怀孕前、怀孕期间还是怀孕后，这款舒适的 Nike One (M) 孕妈系列女子法式毛圈长裤都将是你的理想搭档。法式毛圈面料结合内里非起绒毛圈，兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭。此外，腰部额外加宽面料轻盈而富有弹性，可妥帖包覆腹部，让你在弯曲、伸展和移动身体时都能畅享柔软舒适。可拉高此部分面料，为隆起的腹部提供稳稳支撑和出色包覆；也可向下折叠，营造休闲的穿着感受。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB4684-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。