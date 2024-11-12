Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短款背心经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。该背心舒适非凡，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，令你从清晨散步到晚间休闲，保持干爽舒适，洋溢自信风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。