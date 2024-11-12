Nike One Classic

郑钦文同款 Dri-FIT 女子透气速干短款背心

¥249

紫菀粉/黑
浅军绿/黑

Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短款背心经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。该背心舒适非凡，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，令你从清晨散步到晚间休闲，保持干爽舒适，洋溢自信风采。

  • 显示颜色： 紫菀粉/黑
  • 款式： FN2846-629

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