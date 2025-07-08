Nike One Classic
郑钦文同款 Dri-FIT 女子透气速干短款背心
32% 折让
Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短款背心经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。该背心舒适非凡，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，令你从清晨散步到晚间休闲，保持干爽舒适，洋溢自信风采。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FN2846-010
Nike One Classic
32% 折让
Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短款背心经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。该背心舒适非凡，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，令你从清晨散步到晚间休闲，保持干爽舒适，洋溢自信风采。
人气 Nike One，佳选单品
多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。想要剪裁考究、外观精致的装备？Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。
经典格调，舒适非凡
圆领设计，塑就经典隽永风范。该背心经略微裁短，适合搭配你挚爱的高腰紧身裤，打造出众的全身行头，令你舒适自信一整天。弧形下摆和优雅的接缝线条，打造利落外观，单穿叠搭两相宜。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 胸部中央饰有反光标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FN2846-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。