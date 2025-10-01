Nike One Classic

¥314 ¥349 10% 折让

Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。 该上衣柔软舒适，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，令你从清晨散步到晚间休闲，畅享干爽舒适，洋溢自信风采。

人气 Nike One，佳选单品 多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备？ Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。 经典格调，舒适非凡 圆领设计，塑就经典隽永风范。 弧形下摆和衣身优雅的接缝线条，打造利落外观，单穿叠搭两相宜。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。