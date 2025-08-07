 
Nike One Classic Twist Dri-FIT 女子速干扭结设计短袖上衣 - 白色/黑

Nike One Classic Twist

Dri-FIT 女子速干扭结设计短袖上衣

白色/黑
锈粉/白色

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Classic Twist Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用轻盈顺滑面料，可导湿速干，助你整装待发，畅享随性日常。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： HJ1055-100

人气 Nike One，理想单品

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴， 但每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备？ Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 胸部中央饰有反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
