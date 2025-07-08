NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Classic Twist Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用轻盈顺滑面料，可导湿速干，助你整装待发，畅享随性日常。

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴， 但每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备？ Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Classic Twist Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用轻盈顺滑面料，可导湿速干，助你整装待发，畅享随性日常。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。