Nike One Convertible

女子速干低强度支撑衬垫运动内衣

¥299

貂棕/貂棕/黑/黑
暗队红/暗队红/军械深海蓝/黑

NIKE ONE 系列，陪你每一场 PLAY。 Nike One Convertible 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣采用可调节肩带，可轻松搭配不同上衣；柔软弹性面料可随身体动作灵活伸展，且可导湿速干。

  • 显示颜色： 貂棕/貂棕/黑/黑
  • 款式： HF5367-233

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。