Nike One

Dri-FIT 大童（女孩）速干舒爽短袖训练上衣

¥159
¥199
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绣球花紫/白色
白色/黑

这款百搭 Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖训练上衣，可满足不同运动和活动需求。是的，非常喜欢。柔软轻盈，兼具导湿速干性能和出众支撑效果。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

  • 显示颜色： 绣球花紫/白色
  • 款式： DD7639-515

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