Nike One
Dri-FIT 女子速干高腰九分裤
17% 折让
Nike One Dri-FIT 女子速干高腰九分裤专为不同场合设计，百搭实穿。轻盈梭织面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1051-010
Nike One
17% 折让
Nike One Dri-FIT 女子速干高腰九分裤专为不同场合设计，百搭实穿。轻盈梭织面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部和裤管口
- 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1051-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。