Nike One Fitted
Dri-FIT 女子速干短款背心
22% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短款背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时有效导湿速干，助你在不同运动中保持舒适。
- 显示颜色： 锈粉/峡谷锈橙
- 款式： HV3654-685
人气 Nike One，佳选单品
不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣宽松舒适，利落有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。
舒适体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 胸前内侧融入轻薄拼接设计，带来轻微包覆效果。
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。 里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 内置无罩杯运动内衣
- 印有耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
