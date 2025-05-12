Nike One Fitted
Dri-FIT 女子速干短袖上衣
¥209¥34940% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 后背开口细节，帮助身体保持舒爽。
- 显示颜色： 暗队红/军械深海蓝/黑
- 款式： HQ4999-619
Nike One Fitted
¥209¥34940% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 后背开口细节，帮助身体保持舒爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 镶边设计，增添鲜明撞色效果
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 背面上部中央饰有反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 暗队红/军械深海蓝/黑
- 款式： HQ4999-619
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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