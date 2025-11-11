Nike One
Repel 女子拒水高腰梭织长裤
31% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。Nike One Repel 女子拒水高腰梭织长裤采用轻盈拒水面料，可随身体动作灵活伸展。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/白色
- 款式： IH8612-652
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 侧边口袋添加的网眼布里料，方便储物
产品细节
- 包边弹性腰部
- 弹性裤管口
- 左侧大腿饰有印花耐克勾标志
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
