Nike One

Therma-FIT 女子 Oversize 风摇粒绒长袖上衣

¥559
¥649
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穿上 Nike One Therma-FIT 女子 Oversize 风摇粒绒长袖上衣，畅享宽松休闲风范。 轻盈摇粒绒面料，内外皆具柔软触感，结合保暖技术，缔造温暖舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7956-010

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

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