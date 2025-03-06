Nike Ordem 2 CSL 足球采用 Nike Aerowtrac 凹槽，结合超细纹理的球皮设计，为你缔造卓越精准度和掌控感，从而获得真实飞行表现。熔焊结构带来非凡触球感，高对比度的撞色图案实现出色的追踪定位效果。

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