无论是即兴冰冻人游戏、攀爬猴架，还是在课间休息时四处奔跑，Nike Outdoor Play 大童梭织工装短裤皆可助你轻松驾驭挚爱活动。该短裤出自 Outdoor Play 系列，设计灵感源自玩乐趣味和户外活动。匠心设计，彰显非凡魅力：耐穿梭织面料，让你尽情畅玩，搭配多个口袋，方便收纳基本物品和探险中发现的小巧珍宝。

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