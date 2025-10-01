 
Nike P-6000 复古跑鞋风大童运动鞋 - 金属银/黑/淡象牙白/金属银

Nike P-6000

复古跑鞋风大童运动鞋

15% 折让
金属银/黑/淡象牙白/金属银
苍野灰/山峰白/金属银灰/冷杉绿

Nike P-6000 大童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。该鞋款性能出众，塑就缓震回弹的迈步体验；运动风设计线条结合透气织物，让你赚足回头率，畅享轻盈舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 金属银/黑/淡象牙白/金属银
  • 款式： HV5064-006

Nike P-6000

15% 折让

其他细节

  • 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
  • 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，缔造出众耐穿性和透气性
  • 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 外底橡胶向上延伸至鞋头
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。