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      Nike P-6000

      复古运动鞋

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      Nike P-6000 运动鞋采用透气网眼布和纵横交错的覆面，混搭 Pegasus 过往设计元素，呈现 21 世纪初的运动风范。出众层次感设计，彰显简约美学格调，堪称鞋迷佳选。

      • 显示颜色： 白色/帆白/苍野灰/白色
      • 款式： CV2209-111

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