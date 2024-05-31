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      Nike P-6000

      复古运动鞋

      ¥549
      ¥699
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      从 2006 到 6002，向未来迈进。穿上 Nike P-6000 复古运动鞋，迈向未来。鞋款融入金属铬色合成材质等太空时代细节，焕新演绎 2006 年的 Air Pegasus，随心驾驭未来风潮。

      • 显示颜色： 金属银/帆白/黑/金属银
      • 款式： CN0149-001

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