Nike P-6000

大童复古跑鞋风运动鞋

¥699

Nike P-6000 大童运动鞋旨在致敬大自然，鼓励穿着者走进户外。 该运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。 足底搭配柔软泡绵，塑就回弹缓震的迈步体验。 透气织物结合运动风设计，让你赚足回头率，畅享轻盈舒适的穿着体验。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/淡象牙白/白色
  • 款式： IB8888-111

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