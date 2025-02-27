Nike P-6000

女子运动鞋

¥669
¥749
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Nike P-6000 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 透气网眼布结合运动风格线条，塑就吸睛外观和透气舒适感受。

  • 显示颜色： 幻影灰白/浅橄榄绿灰色/金属银/浅烟灰
  • 款式： IB3485-001

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