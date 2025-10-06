Nike P-6000
女子运动鞋
¥849
Nike P-6000 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 运动风设计线条结合透气织物，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。 泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造出众缓震性能。
- 显示颜色： 帆白/奶白 II/浅骨色
- 款式： IM5237-100
其他细节
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 合成材质与织物组合鞋面，透气耐穿
- 鞋带搭配栓扣设计，可供轻松调节贴合度
- 缓震鞋垫，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
