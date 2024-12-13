Nike P-6000

男子复古跑鞋风运动鞋

¥749

青灰色/浅铁矿石灰/金属银/白色
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Nike P-6000 男子运动鞋透气舒适，以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，再现经典混搭造型，带你重回 21 世纪初。

  • 显示颜色： 青灰色/浅铁矿石灰/金属银/白色
  • 款式： FN7509-029

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