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      Nike P-6000 PRM

      复古运动鞋

      ¥699

      Nike P-6000 PRM 复古运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。 运动风设计线条结合透气网眼布和耐穿覆面，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。 泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造厚实设计，缔造出众缓震性能。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
      • 款式： FQ8732-010

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