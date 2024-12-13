Nike P-6000 PRM 男子运动鞋融合 Pegasus 过往运动鞋设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。采用透气网眼布、运动风格线条和混合材料鞋面，兼具吸睛外观和舒适感受。中底泡绵以田径赛道为灵感，打造厚实设计，缔造出众缓震性能。

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