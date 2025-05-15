 

Nike Pacer

Dri-FIT 男子速干跑步上衣

¥279¥34920% 折让

Nike Pacer Dri-FIT 男子速干跑步上衣采用休闲剪裁，便于叠搭，从短跑径赛到 5 公里假日马拉松，皆可让你应付自如。该上衣轻盈舒适，令你在迈步间洋溢自信风采。拇指孔设计，有助稳固衣袖。


  • 显示颜色：
  • 款式： FQ2495-010

Nike Pacer

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Nike Pacer Dri-FIT 男子速干跑步上衣采用休闲剪裁，便于叠搭，从短跑径赛到 5 公里假日马拉松，皆可让你应付自如。该上衣轻盈舒适，令你在迈步间洋溢自信风采。拇指孔设计，有助稳固衣袖。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

轻盈舒适

针织面料，柔软轻盈。

单穿叠搭两相宜

休闲剪裁，方便舒适叠搭。

其他细节

  • 领口拉链开襟设计，令上衣易于穿脱
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 企领设计
  • 反光耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FQ2495-010

免费配送和退换货

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