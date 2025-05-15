Nike Pacer
Dri-FIT 男子速干跑步上衣
¥279¥34920% 折让
Nike Pacer Dri-FIT 男子速干跑步上衣采用休闲剪裁，便于叠搭，从短跑径赛到 5 公里假日马拉松，皆可让你应付自如。该上衣轻盈舒适，令你在迈步间洋溢自信风采。拇指孔设计，有助稳固衣袖。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FQ2495-010
Nike Pacer
¥279¥34920% 折让
Nike Pacer Dri-FIT 男子速干跑步上衣采用休闲剪裁，便于叠搭，从短跑径赛到 5 公里假日马拉松，皆可让你应付自如。该上衣轻盈舒适，令你在迈步间洋溢自信风采。拇指孔设计，有助稳固衣袖。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
轻盈舒适
针织面料，柔软轻盈。
单穿叠搭两相宜
休闲剪裁，方便舒适叠搭。
其他细节
- 领口拉链开襟设计，令上衣易于穿脱
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 企领设计
- 反光耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： FQ2495-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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