Nike Pacer

Dri-FIT 男子速干跑步上衣

¥309
¥349
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Nike Pacer Dri-FIT 男子速干跑步上衣采用休闲版型，便于叠搭，从短跑径赛到 5 公里假日马拉松，皆可让你应付自如。该上衣轻盈舒适，令你在迈步间洋溢自信风采。拇指孔设计，有助稳固衣袖。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FQ2495-010

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