寒意凛冽，探险不停。 Nike Peak 针织帽采用柔软纱线结合翻边设计，缔造舒适非凡的佩戴体验。 加长帽口提升包覆效果，供你玩转百搭造型。 标志图案结合缝制运动员标签，无论是在小径探险还是球场酣战，皆可助你彰显精英运动员风范。

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