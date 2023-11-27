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      Nike Pegasus 38

      男子公路跑步鞋

      ¥899

      微黄绿/荧光黄/光子灰/黑
      白色/白金色/荧光黄/黑

      让经典战马为你添翼。Nike Pegasus 38 男子公路跑步鞋采用出众回弹设计，是都市畅跑的理想之选。出众缓震支撑效果，无论是日常跑步还是耐力跑，皆可塑就弹力充沛的迈步体验。透气网眼鞋面搭配匠心鞋头设计，打造出色舒适度和耐穿性。

      • 显示颜色： 微黄绿/荧光黄/光子灰/黑
      • 款式： CW7356-700

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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